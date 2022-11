Cintia Cossio hizo reveladoras declaraciones sobre ruptura entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel

La familia Cossio ha sido tendencia durante los últimos días por diferentes hechos que han generado noticia en los que se involucra al menos un personaje de su núcleo familiar.

En las últimas horas, la creadora de contenido Cintia Cossio ha acaparado las tendencias en las plataformas digitales, por cuenta de una entrevista que concedió al youtuber y podcaster Dimelo King. Quien es reconocido por realizar entrevistas a celebridades del mundo musical y de las redes sociales.

En esta reveladora entrevista, la paisa tocó temas muy personales y de los que, según ella, no había compartido antes, porque decidió alejarse de las opiniones en redes sociales.

Uno de los puntos que tocó en el mencionado espacio y que generó cientos de reacciones entre los seguidores de Cintia, fue el que tenía que ver con la ruptura amorosa de su hermano Yeferson Cossio y quien fue su novia por casi diez años, la también influencer Jenn Muriel.

“Nunca entendí eso, de hecho me putea$%# demasiado, que porque no apoyaba, que esto y lo otro y fue ahí donde yo me di cuenta que me estaba afectado esta joda (las redes sociales) porque llegó un punto donde me decían, que por qué no decía algo, apoyo femenino y yo te voy a ser muy sincera, yo no soy ni feminista ni machista, para mi todas las personas merecemos respeto”, mencionó.