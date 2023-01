Daniella Álvarez se sinceró y dijo que padece una enfermedad en su piel

La modelo y presentadora de televisión Daniela Álvarez, ha mostrado todo su proceso de recuperación luego que una de sus piernas fuera amputada, por una isquemia.

Con terapias, ejercicio y mucha disciplina, la empresaria ha conseguido poco a poco recuperar su movilidad. Como ella lo dice, con pequeños pasos ha logrado grandes cambios en su día a día.

Recientemente la modelo compartió con sus millones de seguidores que padece de una enfermedad en su piel, lo que la ha llevado a someterse a otros procedimientos estéticos para cuidar y recuperar su piel.

Daniela Álvarez padece de vitiligo

La modelo colombiana, reveló que por cuenta de una mancha encima de sus labios y por no haberse cuidado del procedimiento estético, la llevó a enterarse de otra enfermedad.

“Esta mancha negra que tengo encima de mis labios me la hice de la manera más tonta posible, un me fui a hacer el hilo y al otro día me fui para la playa, sol, brisa, mar, obvio la piel estaba muy sensible al quemarse y me salieron esos negritos”, comentó en un inicio.

A continuación se sinceró con sus fans y dijo que tenía vitiligo.

“Si se dan cuenta yo tengo un vitíligo en mi ojo derecho desde hace muchísimos años que no era tan grande, pero por el estrés se ha ido agrandando”, continuó.

Por esa manchita, la costeña se enteró que sufría de tiroides.

“La mancha me salió hace 10 o 11 años atrás, no sabía que tenía tiroides (hipotiroidismo) y como efecto secundario me salió esa mancha y fue lo que me avisó que algo estaba mal en mi cuerpo, pero ya la tenía regulada. Aquí estamos perfectamente imperfectas”, finalizó.