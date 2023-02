¿Un Power Rangers sexi?, Lina Tejeiro despertó toda clase de reacciones con extraño atuendo

Si hay que nombrar a famosas colombianas que con frecuencia se toman las tendencias en las redes sociales, hay que mencionar a Lina Tejeiro, una de las actrices y creadoras de contenido más populares de Colombia.

Lina, tiene acostumbrado a su público a entregarle contenidos que les arregle el día, que les deje un mensaje o simplemente que los cautive con su belleza, como lo hizo en las últimas horas, tras compartir una candente fotografía en el baño, en la que dejó a la vista de todos sus glúteos y la cicatriz que le han dejado las cirugías por los biopolímeros.

Sin embargo, no todas las fotos de la llanera que generan noticia son en las que aparece semidesnuda. Sus outfits, unos muy clásicos, otros urbanos y sobre todo, los ajustados a su figura, son los favoritos de sus casi 10 millones de seguidores en Instagram.

Ese fue el caso en su más reciente publicación, compartida en la tarde del viernes 10 de febrero, en la que aparece luciendo un ajustado body manga larga, en cuello tortuga y en tonos grises y negros. Lo que generó la curiosidad entre los internautas fue el estampado (poco convencional, que además, inspira algo de modernidad y al tiempo, la hace lucir muy sensual.

El outfit para celebrar el inicio del fin de semana, lo acompañó con un pantalón tipo cargo en colo negro, una pequeña cartera y unas gafas blancas, que también se llevaron toda la atención en su pinta de viernes.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, en los que le expresan su cariño y en otros, sacan lo mejor del humor.

"Es Power Ranger, ¿cuál es?", "me gustan esos lentes , pero yo siento que si me los pongo, me veré como una ñera", "Tus gafas están arrechisimas", "¿Copia a Rosalía?", "Tardes porque buena usted mija", "Me encantó tu pinta", "Lo más bello y extraño que haya visto", fueron algunos de los comentarios en la publicación.