Lina Tejeiro reveló requisitos para que un hombre la conquiste; muchos apuntan a Andy Rivera

Lina Tejeiro ha logrado consolidarse como una de las actrices más famosas y talentosas de la televisión colombiana, pues gracias a su carisma e indiscutible belleza ha conquistado el corazón de miles de personas.

Tras el fin de su relación con el cantante de música urbana Andy Rivera, la vida sentimental de la llanera ha estado en el centro de atención de sus seguidores, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, es por esto que, cada cosa que hace la famosa no evitan relacionarlo con el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’, tal y como ocurrió en esta ocasión.

Apropósito del video viral en TikTok en el que una joven reveló sus “requisitos mínimos” para que un hombre la conquiste, Tejeiro se unió a la tendencia y por medio de su cuenta de Twitter enumeró las características que debe tener un hombre para que la conquiste.

El hombre ideal, según Lina Tejeiro

Luego del fracaso de su fugaz relación con Juan Duque y la polémica que siempre la ha atormentado por su pasada relación con Andy Rivera, Lina volvió a hablar abiertamente de relaciones amorosas y contó cuál es su prototipo de hombre.

Según detalló la actriz en su Twitter, el hombre que quiera conquistarla debe contar con seis características, entre ellas ser detallista, que sepa bailar, entre otros.

“Un hombre gracioso, detallista, que huela rico, se cuide, tenga los zapatos limpios y sepa bailar. 🤞🏻”, escribió.

De inmediato cientos de usuarios no tardaron en reaccionar y aunque varios se mostraron de acuerdo con la famosa, otros no dudaron en señalar que varios de los requisitos de Tejeiro apuntan a su ex, Rivera.

Fue tal el furor que causó el trino de la actriz que rápidamente el nombre del artista se convirtió en tendencia en la red social.

“tu solo llama, te vuelvo a hacer el favor”, ¿Nueva dedicatoria de Andy a Tejeiro?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 5,8 millones de seguidores, el pereirano compartió con sus fans un pequeño adelanto de lo que será su próximo lanzamiento para iniciar cargado de música este 2023.

¿QUE ESTA SEA LA PRIMERA DEL AÑO? 🙊🙊👀 Si los veo activos en esos comentarios les prometo que sale antes de q se acabe enero 🫣🫣🫣🫣🫣🫣🫣🫣🫣🫣❤️❤️❤️ Este va ser un año de muuuucha music 🎵”, escribió.

Se trató de una canción en la que hace mención a una vieja relación, por lo que muchos tomaron su letra como una indirecta a su ex.