“Esta soy yo sin filtros”: Jessica Cediel mostró su rostro al natural y no es como todos piensan

Jessica Cediel es una de las presentadoras y modelos más reconocidas de la televisión nacional, pues gracias a su participación en recordadas producciones como ‘Estilo RCN’, ‘Muy Buenos días’ y ‘Bravissimo’, la bogotana se ha consolidado como una de insignia de la televisión.

Actualmente, la bogotana volvió a la pantalla para ser la presentadora del nuevo reality del Canal Caracol ‘La Descarga’, en donde se ha robado la atención de sus millones de seguidores no solo por su talento, sino por su indiscutible belleza.

En ‘La Descarga’, la también modelo comparte set con Carlos Calero y los cantantes, Gusi, Santiago Cruz, Maia y Marbelle, con quienes ha logrado construir una amistad que va más allá de lo profesional.

Además de su talento frente a las cámaras, Jessica Cediel es admirada por su indiscutible belleza y atractivo físico siendo una de las mujeres más hermosas del país. Por ello, la presentadora no pierde oportunidad para presumir sus atributos y encanto en redes sociales.

Sin embargo, hay quienes la han criticado por el exceso de maquillaje y filtros que usa en la gran mayoría de sus publicaciones. Por lo cual, Cediel decidió mostrarse totalmente al natural, sin maquillaje ni filtros.

Así luce Jessica Cediel sin maquillaje ni filtros

Con un corto video que la presentadora compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cediel se mostró al natural y envió un mensaje de aceptación y amor propio a sus seguidores al hacer referencia a las manchas que tiene en la cara.

“Miren las manchas niñas, mis vacaciones, mi piel es así manchada, yo que hago. Mancha, Mancha, mancha, esta soy yo sin filtros ni maquillaje, solo un poco de protector solar. No me las tapé”, comentó Jessica en el video.

Asimismo, la presentadora aprovechó para enviar un mensaje a quienes la han visto al natural para que no la critiquen.

“Así soy…para que cuando me vean en la calle no critiquen. No tener la piel perfecta es perfecto”, escribió la modelo junto al video.

El video sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes no se imaginaron que el rostro de Jessica tuviera tantas manchas, sin embargo, esto no le quita que la modelo siga siendo una de las mujeres más bellas de la farándula nacional.