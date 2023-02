“No se le marca nadita”, Lluvia de burlas a La liendra por exótico traje en Carnaval de Barranquilla

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La liendra’ es uno de los creadores de contenido más reconocidos y polémicos del país.

En diferentes ocasiones el pereirano se ha convertido en tema de conversación de los internautas por cuenta de cada una de las polémicas en las que se ve envuelto como su video íntimo filtrado con su novia, la maquilladora Dani Duke, sus lujos y excentricidades y frecuentes peleas mediáticas con otros reconocidos influenciadores.

En esta ocasión, Gómez se convirtió en centro de atención por cuenta de una articular publicación que realizó por medio de su cuenta de Instagram, la cual lo convirtió en blanco de burlas.

Lo anterior fue a propósito de la fiesta que se vive en el Carnaval de Barranquilla, pues La liendra hace parte de los famosos que asiste a estas festividades, por lo que por medio de su cuenta oficial de Instagram les hizo saber a sus fans que es su primera vez en el carnaval por lo que espera disfrutárselo al máximo.

En el carrusel de imágenes que compartió en su perfil, el creador de contenido sorprendió luciendo un exótico traje típico de estas fiestas carnavaleras, el cual constaba de una tanga, un top y un adorno de plumas en la espalda.

En las imágenes, el famoso modeló el particular atuendo, aún sabiendo que es de mujer, pero eso sí con toda la personalidad que lo ha caracterizado desde siempre.

“😃Me invitaron al carnaval de Barranquilla 🥳 dije que si🎊🎉 me preguntaron que cómo me gustaría mi vestuario🤔 les dije algo fresco tropical muy carnavalesco 😀 me mandaron esto 😒algún día te veré de frente encargado de vestuario 🤬🖕😂”, escribió en el mensaje con el que acompañó su publicación.

De inmediato, usuarios no evitaron reaccionar a las particulares fotos, convirtiendo a Mauricio en objeto de burla.

“No se le marca nadita”, “Ni haciendo zoom se le ve algo”, “Nada por delante, nada por detrás”, “Pilas se le sale una”, “Uy no, gaaas”, “Como desveo esto”, se lee en los comentarios.