Karol G regaló Gaviota de Oro a una ‘mini Bichota’ que bailó durante todo su show en Viña del Mar

Karol G arrasó con su presentación en el Festival de Viña del Mar en Chile, la colombiana tuvo a su cargo el show de apertura en ele que interpretó varios de sus éxitos más sonados como ‘Gatubela’ ‘El Poblado’, entre otras.

La artista recibió la Gaviota de Oro por su excelente actuación, y en el momento de la entrega los presentadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo alertaron a la cantante de la presencia de una pequeña fanática que bailó durante todo el show de Karol G.

Con una pancarta en la mano que se leía “Esta Mini Bichota quiere bailar contigo”, la niña subió al escenario para hacer su sueño realidad y bailar con la colombiana.

El público estalló en júbilo cuando la pequeña dio a conocer sus pasos de baile, tanto fue que la misma Karol G se sorprendió de la actitud de la niña que decidió regalarle la Gaviota de Oro que ella había recibido minutos antes.

“Mi reina… la Gaviota de Oro voy a dejar que se la lleve, yo después arreglo con ustedes pa’ que me den otra, porque ella se la ganó, ¿sí o no? No soy capaz de quitársela”, dijo la colombiana.

