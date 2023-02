Karol G dedica emotivas palabras a su hermana en depresión tras haber dado a luz

Karol G no para de enamorar a sus fanáticos y dar muestras del “hermoso corazón que tiene”, según sus seguidores, la paisa conmocionó las redes al hablar sobre su hermana mayor en medio de su presentación en Viña del Mar.

Verónica Giraldo, hermana de la reguetonera, dio de que hablar hace poco en las redes sociales, recordemos que la joven estaba esperando a su primera hija a quien llamó Sofía.

La pequeña tenía emocionados a millones de personas entre ellos familia, amigos y fanáticos de la familia Giraldo.

Sin embargo, parece que contrario a la felicidad que demostró durante su embarazo, tras dar a luz Verónica no la está pasando muy bien.

Resulta que la colombiana se pronunció hace unos días a través de sus historias de Instagram en donde reveló que luego de dar a luz se ha sentido bastante triste y sola.

“No soy de mostrarme así, pero desafortunadamente, desde hace ocho días me ha cambiado todo, yo estaba súper bien, estaba súper tranquila, feliz, disfrutando del proceso de Sofí, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sofí no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente en mi corazón y cada vez me sentía más sola (…) no me siento bien, no me siento tranquila”, reveló Verónica en dicha red social.

Esto provocó toda clase de comentarios por parte de sus seguidores y los de su hermana Karol G, quienes mostraron preocupación al verla en ese estado.

Por esta razón, Karol G se pronunció en vivo durante su presentación en Viña del Mar y le dedicó unas emotivas palabras a su hermana y la nueva canción de su álbum próximo a estrenar.

“Quiero aprovechar un momentico, y me disculpan esto, tengo a mi hermana mayor que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa y por razones obvias de lo que les pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días”, dijo la colombiana a su público.

Acto seguido se dirigió a su hermana a través de las cámaras, pues ella no estaba allí y le dejó un emotivo mensaje, “Vero te amo, no importa qué, mañana será bonito, te dedico esta canción, esta noche es para ti”, dijo Karol.

El video no tardó en viralizarse y usuarios aprovecharon para dejar sus comentarios, “hay hermanos que son una bendición”, “gracias Dios por las hermanas”, “ella es todo lo que esta bien”, “la depresión post parto es real”, escribieron algunos.