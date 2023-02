Hija de Laura Bozzo sorprende por exótica figura con atuendo que apenas le cubre sus pez0n3s

Laura Bozzo es una de las mujeres más recordadas en Latinoamérica por su trabajo en el famoso programa ‘Laura en América’ el cual tuvo diferentes temporadas y trataba casos de familia, un formato muy parecido a ‘Caso Cerrado’ de la Dra. Polo.

Por otra parte, la vida de la reconocida presentadora y abogada peruana ha estado en boca de los medios de comunicación, pues su vida y la de sus hijas genera curiosidad y llama la atención.

Una de las personas que más ha causado revuelo en las redes sociales es la hija menor de Laura, Alejandra de la Fuente, quien ha construido su propio camino y hoy en día es una de las más cotizadas.

La mujer que ya supera los 30 años fue producto de la relación de su madre con el famoso abogado Mario de la Fuente que mantuvieron entre 1980 y el 2000.

Alejandra no se quedó detrás de la fama de su madre, pues hoy en día es reconocida por su extravagancia y sensualidad a la hora de compartir fotografías en su cuenta de Instagram.

La mujer es toda una celebridad de las redes sociales, incluso la han apodado como la Kim Kardashian latina, y es que ya suma más de 400 mil seguidores y constantemente suele compartir fotos subidas de tono.

Alejandra es muy activa en su cuenta de Instagram y allí suele compartir sus lujosos viajes y momentos de su vida en donde la mayoría de veces pone a volar la imaginación de sus fans.

Recientemente impactó a millones de personas al compartir un video en donde se encontraba posando para una sesión de fotos.

Allí se le ve posar al borde de una piscina con un diminuto traje que a duras penas cubría sus partes íntimas.

Las imágenes causaron sensación entre los miles de usuarios en redes, quienes dejaron sus opiniones sobre su figura y las cirugías que se ha realizado.

“Esta chica es puro plástico”, “que viva su vida y ya”, “ay, no, que mal se ve, no me gusta”, “mejor naturalita”, “cada quien hace con su plata lo que quiere”, “déjenla ser feliz”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.