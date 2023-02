“Mami usted no se viste”, el regaño que le hicieron a Aida Victoria por su ropa en el Carnaval de Barranquilla

La influencer Aida Victoria Merlano, continúa tomándose las tendencias en las redes sociales, generando noticias a raíz de los hechos que pasan en su día a día referentes a su intimidad o a nivel laboral.

No dejes de leer: Aida Victoria aclara si supuesto video nopor es de ella o no

Es así que después de acaparar los titulares de noticias en los principales medios de comunicación del país, por el supuesto video porno en el que ella era una de las protagonistas, la barranquillera nuevamente es noticia, esta vez al ser criticada por su vestuario.

Muchas han sido las estrellas colombianas que han dicho presente en el Carnaval de Barranquilla 2023. Este es el caso de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien en los últimos días asistió a uno de los eventos en el marco del Carnaval.

Te puede interesar: “¿Quién le quita esas cintas?”, Aida Victoria puso hacer zoom con fotos en la playa

Pese a que a la colombiana se le vio muy feliz durante el concierto en el que estaban cantantes como Mr Black, fue su ropa la que se robó todas las miradas, pues para muchos, invirtió muy poca tela en su outfit.

Fue con un comentario en sus redes sociales que empezó toda la controversia: “Mami usted no se viste”, a lo que la empresaria no tuvo reparo alguno, en responder de forma contundente a la seguidora: “Jajajaja nena y eso que no viste el outfit del metro”, dijo la influencer.

Mira también: Aida Victoria Merlano y Julieta Piñeres protagonizaron encontrón en Cartagena

Además, Aida decidió contestar la crítica con un video en el que mostraba sus tres outfits más calientes con los que asistió a diferentes fechas de uno de los carnavales más importantes de latinoamérica.