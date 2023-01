Aida Victoria Merlano y Julieta Piñeres protagonizaron encontrón en Cartagena

Los escándalos para la reconocida creadora de contenido Aida Victoria Merlano no paran y ahora, después de su pelea mediática por Yina Calderón por hacer un particular chiste sobre su vida sentimental y el polémico video que se hizo viral en el que se le ve haciendo sus necesidades en la calle, la barranquillera vuelve a dar de qué hablar.

Nuevamente se trata de una pelea con otra famosa, esta vez con la presentadora Julieta Piñeres. Según se conoció en redes sociales, ambas mujeres protagonizaron un incómodo momento tras un encontrón entre ambas mientras disfrutaban de un concierto de fin de año en Cartagena.

El encargado de contar todo lo sucedió fue Diego Camacho, mejor amigo de Merlano y quien estuvo con ella disfrutando del evento, el cual acompañó la historia con un video en el que se ve una fuerte pelea en medio del concierto.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Julieta Piñeres?

De acuerdo con el relató Camacho, él y su amiga se encontraban disfrutando de un concierto en ‘La Ciudad Amurallada’, un exclusivo evento de fin de año al que, según él, solo asistieron personas adineradas pues la boletería no era nada económica.

“Aida Victoria y yo nos fuimos a celebrar el fin de año a un concierto, donde solamente había gente millonaria, o sea nada más la entrada mía y la de Aida Victoria fueron cinco millones de pesos”, inició contando.

Sin embargo, durante este vivieron un incómodo momento cuando se disponían a ir al baño, pero en el camino tuvieron un encontrón la famosa presentadora Julieta Piñeres, a quién el joven tildó de “odiosa”.

"Cuándo tú vas a una fiesta y necesitas ir al baño, tu pides permiso por la mesa y te dan permiso ¿verdad?, a la Aida Victoria le dio ganas de orinar y fuimos; cuándo íbamos, la gente no nos daba permiso, voy a quemar a esta, se llama Julieta Piñeres, nena que odiosa, es odiosísima”, indicó.

Con un video como prueba, Camacho relató lo sucedido y señaló que para poder ir al baño tenían que pasar por la mesa de Piñeres, sin embargo, esta se negó a dejarlos pasar y los miró mal.

“Ella estaba en esa mensa, nosotros teníamos que pasar por ahí, cuando vamos llegando y le pedimos permiso a ella, mira cómo nos miró (…) tuvimos que darnos la vuelta, no pudimos meternos por ahí”, dijo.

Aunque estos decidieron tomar otro camino, la situación no terminó allí, pues según el joven otro asistente del evento que al igual que ellos trataba de pasar por ahí, no se aguantó la grosería de Piñeres y su mesa y se armó una tremenda pelea.

¿Cuál fue la reacción de Merlano?

Tras la incómoda situación, Merlano se pronunció por medio de sus redes sociales y negaba a revelar el nombre de la famosa con la que tuvieron el altercado y su amigo terminó contándolo todo, dejó ver que tomó todo con gracia y no como una ofenda.

“Cada quien tiene derecho a mirar cómo quiera. ¿Sabes por qué yo no quiero que digas nombres? Porque yo no quiero que vayan a atacar a esa mujer, porque esa mujer no cometió ningún pecado ni delito grave, simplemente miró así y no era porque ella lo quisiera mirar mal, era porque ella era fan de Rosalía”, comentó entre risas.