Aida Victoria relató difíciles momentos de la captura de su mamá, “¿por qué me dejaste sola?”

La reconocida creadora de contenido, Aida Victoria Merlano se ha destacado por dar de que hablar en los medios constantemente, y no es para menos, pues su extrovertida personalidad la ha hecho acreedora de una arrolladora actitud que no pasa por alto, al hablar y actuar sin ningún tipo de tapujos sobre temas que pueden llegar a ser controversiales.

Del mismo modo, también ha estado en el ojo de la opinión pública por sus amoríos, como el reciente supuesto romance con Westcol, o claro, por los líos legales de su madre, siendo un tema que la ha perseguido fuertemente los últimos años.

Mira también: Aida Victoria Merlano y Julieta Piñeres protagonizaron encontrón en Cartagena

Son varias las veces que Aida Victoria se ha visto a puertas de entrar a la cárcel, igual que su madre, la excongresista Aida Merlano, ya sea por colaboración en su fuga o por lavado de activos, siendo apenas algunos de los cargos que han querido imputarle, saliendo bien librada de cada uno de ellos, manteniéndose en libertad.

Para nadie es un secreto que la captura de su madre ha sido uno de los hechos que mayormente han afectado a la creadora de contenido, por lo que causó sorpresa al relatar a detalle los trágicos momentos que vivió mientras todo esto sucedía, abriendo su corazón con sus seguidores aprovechando para enviar un mensaje de resiliencia ante las circunstancias.

No te pierdas: “De la palabra lealtad no tienes idea”: Aida Victoria explota contra comentarios de Yina Calderón

Aida Victoria relató los días más difíciles de su vida, nunca se había sentido tan sola

Por medio de un video-podcast compartido por medio de sus redes, la creadora de contenido relató a detalle lo que vivió en el momento en que su madre fue capturada por fraude electoral, mencionado que al momento de enterarse viajó de inmediato a Bogotá para poder verla.

“Veo que pasan dos custodias del INPEC con una señora con una capucha y entran al baño… yo dije ‘es mi mamá’... entro y me piden que salga porque tienen a una PPL (persona privada de la libertad) en el baño… yo las miro y les digo ‘esa PPL es mi mamá’”

Además, aprovechó para mencionar que debió adquirir un sinfín de responsabilidades, pues precisamente fue quien tomó el rol de ser el puente entre su madre y su familia, afrontando los difíciles momentos sola en Bogotá.

Mencionó que en uno de los tantos momentos donde sintió que no podría más, acudió a su padre, José Antonio Manzaneda, con quien hoy por hoy no tienen mucha relación, para buscar un apoyo, algo que no encontró.

“Recuerdo haberle mandado unas notas de voz desahogándome y él no me respondió… un día le recriminé ‘¿por qué me dejaste sola en ese momento?’ y el me dijo, ‘era tan grande la situación que tu estaban viviendo, que yo, un hombre de 50 años no sabía que hacer, pero tu si supiste que hacer, porque eres grande” relató.

Finalmente aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores sobre no temer ante las adversidades, pues estas son las que crean la fortaleza en las personas, agradeciendo además todos estos difíciles momentos, pues fueron los que la han convertido en quien es “la mujer que soy, nace de la adversidad”.

Mira aquí el video completo: