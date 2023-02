“Es relación a distancia”: TikToker se niega a tener novio en Suba porque pierde 4 horas visitándolo

Una vez más la red social de TikTok, convierte a uno de sus usuarios en blanco de críticas y reacciones divididas al compartir con su público los mencionados “comentarios impopulares”, que últimamente se han convertido en tendencia durante las últimas semanas.

Este es el caso de una joven bogotana quien en la mencionada red social, se hace llamar ‘Polvo de estrellas’ y fue a través de su perfil en el que cuenta con más de 185.5 seguidores, que la chica dio un contundente mensaje a sus seguidores y a su vez, posibles admiradores.

La joven empezó contando que como bien sabe, el amor es ciego y no debe medir distancias, es consciente que Bogotá, queda a tres horas de Bogotá, por esta razón afirma que si sus seguidores o los posibles pretendientes que están viendo el video y viven en alguna de las localidades que ella nombra, comenta que no va a pasar y que la relación no podrá ser realidad.

Con un toque de humor, la influencer dice que si sus admiradores viven en Suba, es mejor que abandonen la misión, pues ella no está dispuesta a permanecer en un vehículo durante dos horas de ida y dos horas de venida, pues agrega que, ella se quiere mucho y estar en una relación de ese tipo, podría llegar a considerarse como una relación a distancia.

Más adelante, continúa diciendo que con los hombres que viven en el Portal 80, tampoco está dispuesta a tener una relación sentimental, pues asegura que todo en ese lugar se parece, sin contar que los nombres de los barrios, tienen nombres de verduras, según ella.

La chica de TikTok, también aprovechó para nombrar otros sectores como Calle 170, Soacha, entre otros.