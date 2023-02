¡Sin tapujo! Nanis Ochoa responde por qué sus nalg@s se ven “deformes”

Nanis Ochoa, la famosa modelo y actriz colombiana ha estado bajo el foco mediático luego de que mostrara su retaguardia en un diminuto bikini durante la fiesta de cumpleaños de Pipe Bueno.

La modelo se ha destacado por ser una de las mujeres más elogiadas y cotizadas desde hace varios años por su trabajo no solo en la industria del modelaje sino también en la televisión, pues ha hecho parte de algunas películas nacionales.

Sin embargo, hoy en día se conoce sobre ella gracias a las redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram en donde suele compartir sus momentos junto a su familia y amigos, pasatiempos o proyectos laborales.

Recientemente, decidió darles fin a los comentarios sobre su retaguardia y habló con lujo de detalle sobre los procedimientos que se ha realizado para tenerlas así.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un usuario le pregunto: “¿Por qué está tan grande? ¿Te afectan los comentarios?”, a lo que ella respondió de manera clara y contundente.

“Cuando decidí operarme la abdominoplastia, pues esa grasita localizada que tenía me la pusieron en la nalga. Yo no estaba tan troza por qué, porque estaba alimentando a ala bebé y ella en ese momento estaba intolerante a la lactosa, entonces yo ni sabia que comer (…) me bajé muchísimo, estaba muy flaquita entonces esa medio grasita localizada me la pusieron en la nalga y quedó super bonita”, reveló Nanis.

Sin embargo, ondó en detalles reveló que era lo que le había pasado y por qué es que su retaguardia ahora aluce de esa manera.

“Ya cuando Franchesca superó ese tema yo ya empecé a comer normal (…) y me subí antes de peso, entonces claro, esa grasa, más la grasa que estaba consumiendo se explotó”, dijo la paisa.

Finalmente aseguró que no le molesta que le hagan comentarios sobre su cuerpo y que si responde los comentarios lo hace apara interactuar con sus seguidores.

Además, reveló que empezará a hacer ejercicio, pero no por los comentarios o críticas, sino por ella.