¿Subidito de kilos? Pipe Bueno dividió posturas en redes al aparecer bailando sin camisa

El cantante antioqueño, Pipe Bueno, estuvo celebrando su cumpleaños número 31 el pasado 7 de febrero en compañía de familiares como su esposa Luisa Fernanda W, sus hijos Máximo y Domenic y, también junto a amigos como la modelo Nanis Ochoa y la actriz Kimberly Reyes.

Fue justamente en un video en el que aparece inicialmente con la modelo y creadora de contenido Nanis Ochoa, que desató toda clase opiniones en redes sociales tras dejar al descubierto la actual figura del intérprete de ‘Te hubieras ido antes’.

Al ritmo de la canción ‘Normal’ de Feid y mientras disfrutaban de la música en un yate, Nanis apareció junto a Pipe bailando plácidamente, a medida que el video iba avanzando fueron apareciendo Kimberly Reyes y Luisa Fernanda, quienes aprovecharon para bailar con el homenajeado.

Sin embargo, no fue el baile y el ambiente playero el que se robó la atención en el video, fue justamente la actual apariencia física del artista que sorprendió a los internautas, pues aunque Andres Felipe Bueno, no acostumbra a publicar fotos sin camisa, no se llegaron a imaginar que su contextura corporal había aumentado.

Las reacciones en el post del artista no se hicieron esperar, inundando la publicación con comentarios a favor y en contra del artista.

“No opinen sobre el cuerpo de los demás”, “Sí está con unos kilitos demás, pero es normal”, “Se ve lindo como sea”, “Él es hermoso, dejen sus comentarios venenosos en otro lado”, “Está comiendo bueno Pipe Bueno”, fueron algunos de los comentarios que leen en la publicación