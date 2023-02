Cintia Cossio finalmente reveló la razón por la que tiene OnlyFans; ¿lo hace por necesidad?

Cintia Cossio, la famosa creadora de contenido colombiana tiene a más de uno con la boca abierta gracias a su sugestivo contenido en redes sociales con el que la mayoría de las veces deja babeando a más de uno.

Cintia se ha posicionado en las redes sociales gracias a sus videos y su arrolladora personalidad, pues es considera a por sus seguidores una mujer ‘sin filtros’ y que habla ‘sin pelos en la lengua’.

Además, gracias al contenido de su hermano, el también ‘influencer’ ha dado varias veces de que hablar, por lo que su nombre es reconocido por millones de personas.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram en donde es más activa, suele compartir sus pasatiempos, publicidad de productos y momentos de su vida privada.

Pero sin duda el contenido que más gana ’likes’ y comentarios son sus fotografías subidas de tono en donde pone a volar la imaginación de sus fans.

Cabe mencionar que ala colombiana también incursionó en la industria del contenido para adultos en donde suele compartir fotos eróticas o más explicitas en donde enseña su monumental cuerpazo.

Sin embargo, es una persona que económicamente esta muy bien, por lo que en diferentes ocasiones sus seguidores se han preguntado ¿por qué realiza este tipo de contenido? Pues la mayoría de las personas que lo hace es para generar ingresos.

Cintia da fin a la duda de sus seguidores y responde por qué tiene OnlyFans

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la colombiana respondió a algunas dudas sobre su vida privada, una de las preguntas fue la mencionada anteriormente.

A lo que la creadora de contenido respondió sin rodeos porque realiza este tipo de contenido en dicha red social.

“Yo no hago absolutamente nada obligado. Gracias a Dios ya no hago nada por necesidad, todo es netamente por gusto. La verdad es que me gusta, lo hago hace varios años y me parecería una falta de agradecimiento a mis suscriptores desde 2019 decir cómo - ‘ay no, ya estoy súper bien económicamente, entonces chao popó - ”, reveló la colombiana, quien aprovechó para destacar que a crear este tipo de contenido no la hacía ni mejor ni peor persona.