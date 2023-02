¿Infidelidad? Cintia Cossio finalmente reveló quién es el padre de su hijo Thiago

Cintia Cossio, la famosa creadora de contenido colombiana dio fin a los rumores en las redes sociales sobre su hijo Thiago, esto sucedió a través de una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram.

La creadora de contenido se ha destacado en redes sociales por los videos en lo que usualmente aparece con su hermano Yeferson Cossio, quien crea contenido de retos y bromas.

Sin embargo, Cintia en su cuenta de Instagram ha destacado por sus fotografías subidas de tono en donde deja poco a la imaginación cuando posa con poca ropa.

Cabe mencionar que la paisa también incursiona en la industria para adultos con su contenido en la famosa plataforma de OnlyFans.

Sin embargo, un tema del que poco se habla es el de su hijo Thiago, quien actualmente tiene 7 años.

Es por esto que en una reciente dinámica de preguntas y respuestas los seguidores de Cintia aprovecharon para preguntarle sobre este aspecto de su vida ya que poco se habla.

Pero una de las preguntas que más destacó fue sobre su hijo y su pareja, pues muchos desconocían quien era el papá de Thiago.

“¿Thiago es el hijo sanguíneo de Joan?”, le preguntaron, a lo que la paisa respondió de manera contundente y clara.

“Joan y yo llevamos 11 años, Thiago en mayo cumple 8 años. Por qué hay gente, porque es mucha la cantidad de gente que dice que Thiago no es de Joan o que no tiene sentido que Joan y yo llevemos 11 años y Thiago tenga 8 años, que, si fue una infidelidad”, dijo Cintia.

Sin embargo, aprovechó para ser más concreta y asegurar que su hijo si es hijo de su actual pareja para que sus seguidores no tuvieran más dudas.

“Joan puso su semilla en mí y yo quedé embarazada, voy a buscar foticos de yo embarazadita con Joan todo flaquito”, aseguró la colombiana.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios en las redes sociales, “yo por lo menos no sabía que llevaba tanto tiempo con su pareja”, “y si no lo fuera hacen una bella familia”, fueron algunos de los comentarios.