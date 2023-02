“La suerte de la fea la bonita la desea” Yina Calderón reacciona ante la polémica del beso con Maluma

En días pasado el cantante del género urbano, Maluma, causó revuelto entre sus seguidores luego de que compartiera un video sobre el beso que se había dado con Yina Calderón, cuando esta estaba en el programa de Protagonistas de Nuestra Tele, y el artista habría visitado a la Casa Estudio.

Maluma compartió en sus historias el momento que vivió junto a la influencer y DJ de guaracha en 2013, e hizo alusión a la dinámica de las redes sociales sobre “momentos que me mantienen humilde” una tendencia que se basa en contar momentos vergonzosos por los que hemos pasado.

El cantante acompañó las imágenes con una descripción que se leía “Uy que vuelta esto jajaja... La humildad prevalece, la magia crece”. En el video se logra ver al paisa cantando su sencillo ‘Obsesión’ y besando a Yina Calderón, quien en ese momento se declaró como su fan número uno.

Luego de que el cantante pusiera el video en su historia el video se hizo tendencia y cientos de fanáticos reaccionaron haciendo varias bromas al respecto. Fue la misma Yina Calderón quien por medio de sus redes sociales expresó lo que opinaba del asunto.

“Yo no tengo nada malo que decir, ojalá algún día yo lo pueda volver a ver (...) yo escucho su música cuando la ponen, no voy a hablar mal de él, porque el hecho que él haga eso con la intención de burlarse, pues normal, yo ya ni me acordaba. Si él lo puso por hacerme el ‘guacalá’ igual lo puso, el man se acuerda de ese episodio (...) no he podido salir de su mente” dijo la DJ. Y remató con diciendo, entre risas, “La suerte de la fea, la bonita la desea”.

