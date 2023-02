Cintia Cossio contó cómo maneja el tema de Only Fans con su hijo y hace dura advertencia a sus fans

Una de las mujeres más deseadas en las plataformas digitales sin duda alguna es Cintia Cossio, quien complace a cientos de internautas con sensuales fotografías en sus perfiles de Instagram. Sin embargo, su principal negocio es OnlyFans.

No dejes de leer: Cintia Cossio finalmente reveló la razón por la que tiene OnlyFans; ¿lo hace por necesidad?

En esta plataforma de contenido exclusivo por suscripción, la colombiana es una de las creadoras que más gana en esta red, la suscripción mensual tiene un valor de 23 dólares, alrededor de unos $108.550 pesos colombianos.

Te puede interesar: ¿Infidelidad? Cintia Cossio finalmente reveló quién es el padre de su hijo Thiago

Debido al éxito que ha tenido es casi que imposible que pase desapercibida entre la comunidad y más cuando se tiene un hijo de ocho años, a quien le pueden surgir muchas preguntas.

Cintia Cossio aclaró cómo maneja el tema Only con su hijo de ocho años

Debido a la insistencia de sus seguidores, la antioqueña decidió hablar sobre cómo maneja el tema de Only Fans con su hijo de apenas ocho años.

“Los que critican porque tengo Only, ustedes no han notado que a pesar de mis decisiones que en nada les afecta a ustedes, por el contrario (con ese dinero ayudo a MUCHISIMAS PERSONAS Y ANIMALES) ese Niño tiene más modales e inocencia que muchos de los puritanos que se creen Dios para juzgarme”, inició en su texto la influencer.

Mira también: “A ese angelito yo le rezo”, Cintia Cossio tentó a sus fans usando un erótico disfraz y sin cucos

Además, mencionó, que su hijo tiene el ejemplo de sus padres en casa, pues afirma que nunca los ha visto en situaciones bochornosas.

“8 años y nunca ha visto a sus padres pelearse, ni alcoholizarse, siempre nos hemos enfocado en que sea un niño respetuoso CON TODO EL MUNDO, el hecho de que yo haga mis cosas no quiere decir que quiera un niño sin una infancia sana y bonita.

¿Qué va a pasar cuando el crezca? Pues va Khoan y yo nos encargaremos, en el momento, disfrutamos el día a día de nuestro gordo brindándole los mejores recuerdos para que sea un adulto lleno de amor”, continuó.

Te puede interesar: ¡Tremendo bumper! Cintia Cossio arrasó en las redes con sexy atuendo

También aprovechó para decir que no es un tema que deba tener tanta importancia, pues cree que hay temas familiares a los que si se les debe prestar toda la atención necesaria.

"El mundo no gira alrededor de una nena que pela el trasero, ¿cuántas personas fueron abusadas física y emocionalmente por padres que no mostraban el pellejo? La crianza de un niño va más allá, no sean tapados", finalizó.