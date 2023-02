“Por lo menos yo te tenía bonito”: dardo de Karol G a Anuel por su drástico cambio físico

Las colombianas esperaron hasta la medianoche para lanzar su nueva canción, de esta manera detonar los comentarios y abrir un 24 de febrero lleno de reacciones por parte de sus fanáticos, quienes se mantuvieron expectantes ante el lanzamiento.

No dejes de leer: Karol G y Shakira: estos son los memes que dejó el explosivo estreno de ‘TQG’

Como era de esperarse, la letra de 'TQG' lanza varios dardos a Gerard Piqué, expareja de Shakira, y cómo no, también al cantante Anuela AA, quien fue el novio de Karol G.

De esta manera, quienes detallaron la letra de la canción encontraron varias referencias en la misma, como por ejemplo el fragmento “dila a tu nueva bebé que yo por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito”.

Mira también: Por fin se acabó la espera, Karol G y Shakira lanzaron su canción ‘TQG’

Sin duda, esta parte de la letra fue una gran referencia, según los fans, al cambio físico que tuvo el artista urbano Anuel AA, quien por un tiempo dio de qué hablar por su aspecto delgado, “como si estuviera acabado”, se leía en los comentarios en aquel entonces.

Vale la pena recordar que después de terminar su relación con la Karol G; Anuel mantuvo un noviazgo con la cantante y rapera Yailin "La Más Viral", con quien hace tan solo un par de días terminó su relación, como lo confirmó a través de redes sociales.

Te puede interesar: [Video] Shakira y Karol G son un fenómeno: el Time Square se llenó de cientos fanáticos

Letra completa de la canción 'TQG'

La que te dijo que un vacío se llenó

con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

no se ve pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía

me estás viendo toa’ las historias

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscándome ‘melao’

Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando,

que al menos yo te tenía bonito

[Shakira]

Verte con la nueva me dolió

pero yo estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

por acá uste’ ya no es bienvenido

lo que tu novia me tiró

eso no da rabia, yo me río (yo me río)

[Karol G ]

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

ya cambé mi norte haciendo dinero como deporte

llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

[Shakira]

Ahora tú quieres volver se te nota (mmm sí)

Espérame ahí, que yo soy idiota

[Karol G]

Se te olvidó que yo estoy en otra

que te quedó grande la Bichota

[Shakira]

Bebé que fue (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome ‘melao’

Si sabes que yo errores no repito

[Karol G]

Dile a tu nueva bebé

que por hombre no compito

que deje de estar tirando,

que al menos yo te tenía bonito

[Shakira]

Tú te fuiste y yo me puse triple M

más buena, más dura, más ‘level’

[Karol G]

Volver contigo ‘never’, tú eres la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver ya lo suponía

dándole like a la foto mía

[Shakira]

Tú buscando por fuera la comida

y yo pensando que era la monotonía

Y quieres volver ya lo suponía

dándole like a la foto mía

[Karol G]

Te ves feliz con tu nueva vida pero

si ella supiera que me buscas todavía

Bebé que fue (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome ‘melao’

Si sabes que yo errores no repito

[Shakira]

Dile a tu nueva bebé

que por hombre no compito

que no tiene buena mano

que yo al menos te tenía bonito

[Karol G]

Mi amor es que usted se alejó mucho