Viral: Perro se hace el ‘muerto’ para seguir jugando en el parque

Las rede sociales se han convertido en el pan de cada día para millones de personas, desde que se tenga acceso a un dispositivo con internet, es muy fácil acceder a las miles y miles de publicaciones e información que la gente difunde a diario a través de las redes sociales.

Una de las plataformas que sigue tomando fuerza es TikTok, una red social que se ha encargado de facilitarle la vida a los creadores de contenido pues, basta con descargarla y grabar un video, sin necesidad de pagar o suscribirse, el contenido puede llegar a millones de personas de diferentes partes del mundo.

Sin duda, es una herramienta que miles de personas usan hoy en día, algunos para compartir sus talentos o conocimientos a sus seguidores, por otra parte, hay quienes usan esta red social para denuncias públicas o simplemente contar anécdotas que entretengan a su público.

Recientemente, se ha viralizado un video de un animal que esta causando sensación en todas las redes sociales ya que los usuarios no dudaron en difundirlo en sus cuentas.

Allí se ve a un perro tirado en el piso haciendo un “berrinche” y todo para que su amo no se lo lleve y lo deje jugar más tiempo en el parque.

Allí se ve al animal siendo jalado de la correa por parte de su dueño, pero él se tira al suelo y se hace el ‘muerto’, a pesar de que la persona que está con él lo llama para que siga caminando, él hace caso omiso.

Lo gracioso es que en el momento en el que su amo le dice que puede seguir jugando, el animal rápidamente se levantas y camina hacia el parque, con esto demostró que solo era un berrinche del animal y que no le pasaba nada malo.

Los comentarios por parte de algunos internautas no se hicieron esperar, la mayoría quedaron ‘derretidos’ de amor por el animal y la manera en la que se hacía entender.

“Ay, es hermoso”, “yo me lo como a picos”, “que ternura”, “ellos no nos merecen”, “jajajaja me da mucha risa”, “parece un niño pequeño”, “que animal tan hermoso, ellos lo merecen todo”, escribieron algunos.