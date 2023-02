“De los creadores de los sayayines”: Yina Calderón se muestra sin peluca ni extensiones

Es usual que Yina Calderón sea la protagonista de las noticias de farándula en los medios de comunicación, ya que suele compartir a través de sus redes sociales algunas opiniones sobre sus colegas o sobre ella.

La colombiana se ha visto envuelta en diferentes polémicas a lo largo de su carrera, desde opinar sobre creadores de contenido con quien resulta peleando, también comparte sus cirugías y excentricidades.

Es por esto por lo que la DJ de guaracha ha sido blanco de críticas varias veces por parte de usuarios en redes sociales.

Contrario a esquivar estos comentarios, la colombiana optó por sacarle provecho a todo lo que se habla de ella en redes sociales.

Recientemente, a través de sus historias en su cuenta de Instagram la colombiana se mostró al natural y sin filtro causando toda clase de comentarios.

Resulta que Yina se retiró las extensiones y mostró su pelo al natural y cómo se pone cuando se levanta todas las mañanas.

“La realidad de mi vida cuando yo me quito las extensiones. De los creadores de los sayayines (…) nenes, lo que pasa es que me quité las extensiones, tengo el pelo largo, pero a mi me crece hasta arriba y la keratina solo se la hecho a las extensiones (…) yo era chuta, crespa de niña, entonces los crespos me crecían, y una vez estaba en el colegio y me hice la keratina recién la keratina salió y se me dañó”, dijo la DJ colombiana.

Finalmente, mostró como se veía cuando se bañaba y tenia el cabello mojado, además, aprovechó para anunciar que se viene un cambio de look.