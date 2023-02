Esperanza Gómez reveló cuál actor colombiano era su fantasía en la adolescencia

Esperanza Gómez es todo un icono de la industria para adultos por su larga trayectoria e historia de vida, lo que para muchos es un oficio, para ella siempre fue su fantasía sexual.

En entrevista con LOS40 Urban, la colombiana reveló no escatimó en detalles y reveló algunos datos que pocos conocen sobre sus inicios en la pornografía.

La caldense se ha encargado de sobresalir en la industria desde los 28 años cuando actuó en una de estas producciones, video que la catapulto en el porno desde hace muchos años.

Sin embargo, ella es diseñadora de modas de profesión, aunque duró muy poco tiempo ejerciéndola, pues su “fantasía sexual” siempre fue crear contenido para adultos.

Con su derroche de sensualidad y coquetería, la caldense se las ingenió para destacar y llegar a una de las productoras más importantes de ese medio.

También nos contó lo que pensaba su familia al respecto cuando decidió dedicarse de lleno al contenido sexual.

Por otra parte, contó que tiene dos parejas, uno estadounidense con quien está legalmente casada y otro colombiano con quien no esta casada, pero lleva 17 años de relación.

Otro de los datos que poco se conocían sobre ‘Esperancita’, son sus amores platónicos, pero en Urban no nos pasamos por alto ese detalle y le preguntamos ¿cuál es el famoso colombiano que le gustó en algún momento?

A la conversación llegó el nombre de Marcelo Cezan, actor y presentador por el que miles de mujeres ‘botan la baba’ cada que participa en algún formato.

“Cuando el recién empezó, o sea, para mí de Colombia uno de los sex simbol en esa época era Marcelo Cezan y me encantaba Chayanne (…) y Marcelo Cezan me parecía muy por el estilo de Chayanne, y de hecho yo lo veía cuando salió en ‘Lolita’ y yo decía -Papasito- me parecía un hombre muy atractivo”, reveló la modelo ‘nopor’