“Nos representa”, le dicen a Karol G tras robarle el perro caliente a una fan

Carolina Giraldo, conocida por muchos como Karol G, es una de las cantantes y compositoras de reguetón, y trap más conocidas a nivel global, destacandose como una de las mujeres más escuchadas de las plataformas, igualando a artistas como Natti Natasha y Becky G, llegando incluso a colaborar con la rapera Nicki Minaj.

Del mismo ha resonado tras la ruptura con el también cantante Anuel AA, siendo una de las separaciones más sonadas del medio, equiparable casi a la que se está viviendo ahora entre Shakira y Piqué, por lo que no sería extraño vislumbrar una colaboración entre ambas.

Eso sí, la ‘bichota’ no solo ha resonado por esto, pues actualmente se rumora que estaría teniendo un amorío con Feid, encendiendo las alarmas la canción que sacaron juntos titulada ‘FRIKI’, sin contar los múltiples logros profesionales que la han posicionado como una de las artistas más destacadas del reguetón en Colombia.

Por esto no resulta extraño que las cámaras y los flashes siempre este sobre ella, pues ha sabido hacerse de una inmensa comunidad que la acompaña en cada nuevo paso, así lo pudimos ver en el marco de uno de sus más recientes conciertos en Los Ángeles, Estados Unidos, donde un gran número de seguidores rodearon la camioneta donde iba, mostrando su apoyo hacia ella.

Karol G se robó el perro caliente de una fan

Allí, en medio del sinfín de personas acercándose emocionados hacia la famosa, entregándose flores y cartas, hubo una en especial que destacó sobre el resto, pues lo que le estaba entregando a Karol era nada más y nada menos que un perro caliente.

A lo que la cantante, quien ya ha sido muy enfática en que ama la comida, no dudó en recibirlo, siendo protagonista la expresión en sus ojos al ver este regalo, pues pareciera que fue su favorito por encima de todos los demás, ya que apenas lo tuvo en sus manos, no titubeó en mandar el primer mordisco.

Sin embargo, lo que ha causado revuelo en redes ha sido que muchos consideran que la paisa se confundió, pues en el video se ve como la chica estira sus manos hacia ella, emocionada, como lo haría cualquier fanático al ver a su ídolo, por lo que puede ser que confundiera este gesto con que le estaba estirando sus brazos para que tomara el perro caliente que le estaba ofreciendo.

No se sabe con exactitud si la chica le ofreció su comida a Karol G o si al contrario solo se confundió, pero lo que sí es seguro es que los comentarios en redes han sido lo más llamativo de los hechos.

“Ojalá yo fuera Karol G para que alguien de la nada venga y me regale un perro caliente”, “Ver cómo Karol g se lleva un perro caliente me da mucha risa”, “El mejor vídeo del día ha sido el de karol g aceptando un perro caliente”, “Fan de cómo Karol G se roba un perro caliente”, “Urna virtual, ¿usted prefiere que le roben su perro caliente y que tomen su celular y lo lancen al mar?”, “La chica: No pues, no pude cenar. Karol G se llevó mi perro”, fueron algunos de los comicos mensajes.