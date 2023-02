Simuló accidente en moto para proponerle matrimonio a su novia

Las redes sociales cada vez nos sorprenden con nuevas historias bastante curiosas y épicas, sin lugar a dudas la creatividad humana hace que, en muchas ocasiones, la realidad supere la ficción. A través de diferentes plataformas los usuarios comparten los momentos más épicos de su vida, y no precisamente los mejores, sino aquellas historias curiosas y llamativas que saben que pueden despertar la atención de otros internautas.

Este fue el caso de un joven que ingenio una forma bastante original para pedirle matrimonio a su novia. Un usuario en TikTok, conocido como @badbarbieale_april, compartió en su cuenta esta curiosa pedida de mano de un sujeto a su novia.

Las imágenes dejan ver lo que parece ser un accidente de tránsito, y en el cual el hombre -quien iba conduciendo una motocicleta- cae al piso y queda tendido en este por un tiempo. La gente a su alrededor forma una especie de círculo, mientras que la novia se acerca para revisar el estado de su novio, quien hasta ese momento permanece en el piso y simula estar inconsciente.

La mujer no duda en tirarse a tocar a su novio que de un momento a otro se despierta de la supuesta ensoñación y le pide a la mujer que se casen. Como era de esperarse la mujer aceptó su propuesta y el video finaliza con la pareja, aún sentados en el piso, abrazándose.

Los usuarios no tardaron en dar su opinión sobre la curiosa forma de pedir matrimonio que se recreó el sujeto, varios apoyaron su creatividad, mientras que otros por el contario no estuvieron de acuerdo alegando que no es nada romántico fingir un accidente para proponer matrimonio.