Ed Sheeran abre su corazón en ‘Substract’ y revela que su esposa tuvo un tumor

Ed Sheeran sorprendió a todos sus fanáticos anunciando la fecha de estreno de su sexto álbum estudio. Se trata de ‘Substract’, que será lanzado el próximo 5 de mayo de 2023, el cantante comentó la inspiración detrás de este disco, dentro de esto que su esposa tuvo un tumor durante el embarazo.

En un mensaje bastante largo, Ed Sheeran abrió su corazón y comentó todo el trabajo que ha puesto detrás de ‘Substract’. El escrito inició contando que en este disco ha trabajado por toda una década para tener el mejor álbum acústico de su carrera, con canciones en las que tenía una visión clara sobre lo que pensaba que debía ser.

Sin embargo, comentó que desde el inicio del 2022 cambió su vida, su salud mental y ha cambiado su visión sobre la música y el arte. Aseguró que hacer canciones se ha convertido en su terapia.

“Escribo sin penar en lo que serán las canciones. Solamente escribí sobre lo que saliera y en una semana reemplacé semanas de trabajo con mis pensamientos más oscuros”, dijo Ed.

Comentó que en un mes su vida cambió, a su esposa, quien estaba embarazada, le diagnosticaron un tumor que no pudieron tratar hasta que diera a luz. Además, dijo que su mejor amigo murió de repente y también se refirió a la lucha que tuvo en corte luego de que lo acusaran de plagio.

“Estaba en un espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentí que me estaba ahogando, cabeza debajo de la superficie, mirando hacía arriba, pero sin poder respirar”, dijo.

Siguió diciendo que como artista no creía que pudiera escribir y crear música que no representara lo que estaba viviendo en ese momento de su vida. Aseguró que este álbum representa su alma, además no creó un disco pensando en lo que le podría gustar a la gente, sino en el que representa perfectamente el punto en el que se encuentra en la vida.

El cantante también compartió un pequeño teaser en el que se muestra la idea gráfica del álbum y lo que parecen ser los títulos de algunas de sus canciones. Serían 14 temas los que tendía el álbum.