Así fue la supuesta reacción de Piqué al escuchar ‘TQG’ de Karol G y Shakira; ¿le afectó?

El más reciente lanzamiento de Shakira junto a Karol G, es catalogado como uno de los más explosivos en los últimos días. ‘TQG’, además de haber sido una colaboración esperada por muchos de los fanáticos de ambas artistas, ha alcanzado número inalcanzables a solo días de su estreno mundial.

El sencillo musical que hace parte del álbum de la antioqueña, ‘Mañana será bonito’, ya cuenta con más de 105 millones de visualizaciones y supera los 5 millones de likes en Youtube. Sin contar, que se convirtió en el lanzamiento musical más escuchado de una latina en Spotify.

Es así como se ha convertido en uno de los estrenos musicales más importantes de los últimos tiempos. Pues no ha habido persona que se haya resistido a escuchar el nuevo éxito musical de las artistas.

Así fue la supuesta reacción de Piqué al escuchar ‘TQG’

En redes sociales se ha vuelto viral un video en el que al parecer Gerard Piqué, tampoco se habría resistido a escuchar la canción de su expareja.

El clip que fue altamente compartido en la red social de TikTok, muestra al exjugador de fútbol profesional en lo que sería su programa de streaming ‘Kings League’.

Durante una de sus más recientes transmisiones, uno de los panelistas del programa, lo invitó a que sin "picarse", escuchará la nueva canción de la colombiana. Al escucharla y de acuerdo a lo que se logra ver en el clip,el deportista no pudo contener las risas y decir: "yo estoy muy tranquilo, no me pico, ya tuve que aguantar mucho muchos años".

Todo parece indicar que cualquier tema que tenga que ver con la madre de sus hijos, aún le despierta todo tipo de sentimientos.