VIRAL: Abuela quería ser enterrada en ataúd de lo M&M’s y sus familiares cumplieron su deseo

Antes de morir Mary Ester Stocks Martin Gaily expresó que su última voluntad era ser enterrada en un ataúd con la figura de los M&M’s. Su historia, o más bien, su funeral se hizo tendencia en TikTok, por donde los allegados a Mary mostraron las imágenes del particular ataúd.

Le puede interesar: “¡Qué lo confirmen de una vez!” Pillan a Feid grabando muy emocionado a Karol G

El encargado de mostrar estas imágenes al mundo fue Scott Roundtree, nieto de la difunta. En la galería de imágenes se puede escuchar de fondo la canción de 'See you again' de Wiz Khalifa y Charlie Puth. El ataúd tiene la forma de un M&M’s azul que recubre la tapa del féretro y tiene en su regazo varias figuras que simulan los famosos dulces de chocolate, y que llevan varios nombres de varios familiares de la fallecida.

Le puede interesar: Kendall Jenner se puso ‘juguetona’ sobre la cama y desató candentes piropos

"Abuela, mi corazón. Ahora puedes descansar en paz. Te quiero. PD, tenías razón a todos nos encantó tu ataúd", fueron las palabras de Scott.

Por si fuera poco los familiares asistieron al entierro vestidos con camisetas de los M&M’s y con gorras de la marca, un miembro de la familia le explicó a la prensa que: "Su nombre a lo largo de 30 años como profesora era Mary Martin. Sus alumnos le llevaban caramelos M&M y pequeños juguetes M&M, lo que dio lugar a una gran colección de M&M. El ataúd es un homenaje a los más de 5.000 alumnos a los que enseñó a lo largo de su carrera. La echaremos de menos".

Le puede interesar: Así fue la supuesta reacción de Piqué al escuchar ‘TQG’ de Karol G y Shakira; ¿le afectó?

Al parecer su gran gusto por estos dulces la llevó a pedir que su ataúd llevara la forma de alguno de ellos, y fue su hijo Tom quien se encargó de fabricarlo.

Puede revivir el video original dando clic aquí.