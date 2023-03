Blink-182 se bajó del Festival Estéreo Picnic y los memes llenos de tristeza no se hicieron esperar

Blink-182 era una de las bandas más esperadas para este 2023 en el Festival Estéreo Picnic pues miles de personas deseaban escuchar a los intérpretes de ‘EDGING’ en tierra colombiana.

Sin embargo, los planes se cayeron tras la lesión del famoso baterista Travis Barker a principios del mes de febrero.

El esposo de la famosa Kourtney Kardashian mantuvo a su publico al tanto de lo que iba pasando con su lesión, sin embargo, contrario a mejorar, las cosas se salieron de control y tuvo que someterse a una cirugía, tal como lo compartió a través de su Twitter.

«Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos», reveló en ese entonces Travis.

A puertas de iniciar su gira por Sudamérica, la banda uvo que posponer sus conciertos hasta nuevo aviso. Al parecer en Colombia se presentarán el próximo 2024 en el Festival Estéreo Picnic ya que para esta edición no pudieron.

Las reacciones tras la noticia dada por Tom DeLonge causaron impacto en redes sociales y los internautas no dudaron en reaccionar:

Blink 182 de todas la giras por el mundo tenían que cancelar la de Colombia 😭 pic.twitter.com/PZN74OOaCm — mojarras baru (@HelverHafc) March 1, 2023

los que tenían tiquetes con viva air e irían al FEP a ver a blink-182 pic.twitter.com/TcCzQG6C5A — m (@notmeeeeel) March 1, 2023

El mejor meme sobre lo sucedido con Blink-182 por Latam 😂 pic.twitter.com/M8HOePR8q4 — Migue :) (@Miguel_G_1_1) March 1, 2023

Mi tarjeta de crédito tendrá un abono extra



POR EL REEMBOLSO DEL CONCIERTO CANCELADO DE BLINK 182 pic.twitter.com/n3okBZkdYU — Rafaello (@rafaelissmo) March 1, 2023