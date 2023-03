“Yo más fama no le voy a dar”: Sara Uribe se rehusó a hablar de Freddy Guarín y su vida sentimental

Sara Uribe se ha sabido dar a conocer en los diferentes medios y en las redes sociales por su faceta como presentadora de televisión y modelo de distintas marcas, también por las polémicas a su alrededor sobre su vida amorosa y en especial su relación con el padre de su hijo, Freddy Guarín.

La modelo paisa se ha ganado el cariño de miles de fanáticos que la siguen en redes sociales y están pendientes de cada uno de sus movimientos. Y en especial de las conquistas que ha tenido, pues han sido varios los pretendientes de la modelo. Y es que para nadie es un secreto que dentro de las grandes características de Uribe, la belleza es una de ellas.

Tanto así que le valió, en su momento, para robarle el corazón al exfutbolista de la Selección Colombia, amor del cual nació un hijo, pero que terminó por acabarse hace un poco más de 4 años. Gracias a que la vida personal de la modelo despierta la curiosidad de varios, el creador de contenido Dímelo King, compartió algunos fragmentos de la entrevista que le hizo a la presentadora y donde la paisa comentó algunos detalles sobre su vida sentimental.

La empresaria comentó que luego de finalizar su relación con Guarín, tuvo la oportunidad de volverse a enamorar solo que para aquella vez prefirió mantener su relación en secreto. Uribe mencionó que para ella fue una relación que le sirvió para volver a ser la Sara que es hoy en día, la fortaleció y la llenó de amor propio.

Adicionalmente, la modelo dijo que no volvería a mostrar ninguna de sus futuras parejas ni hacer a sus relaciones públicas, pues recordó la vez que se vio involucrada en un escándalo por haber besado a un sujeto que no era su novio y que las personas comenzaron a comentar que era su nueva ‘conquista’.

“Sí, nos besamos y ‘Normi’ (normal), Igual, no tenía novio, me gustó y me lo besé. La gente tan boba, me lo espantaron”, señaló la modelo sobre aquel rumor.

También aseguró que por el momento me mantiene soltera esperando por un amor que no solo conquiste su corazón, sino también el de su hijo, sin embargo, su propósito no es que ponerle un padre a su pequeño.

Y a todas estas… ¿Qué pasó con Freddy?

La modelo fue interrogada por su pasado en común con el futbolista, pero ella prefirió esquivar el tema a hablar al respecto y ante la insistencia del creador de contenido para que ella contará algo sobre su relación, la modelo bromeó diciendo "Si quiere me pone la canción de Shakira y Karol G".

Y remató expresando que “Yo más fama no le voy a dar”, refiriéndose a que prefería hablar de otra cosa que del padre de su hijo.