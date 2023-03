Belinda compartió candente foto luego que un ex dijera que tiene contrato de confidencialidad

Belinda Peregrín Schüll, conocida simplemente como Belinda, sigue consolidándose como una de las mujeres más sensuales y admiradas en el mundo del entretenimiento y de las redes sociales.

En esta ocasión, la mexicana sorprendió a sus fanáticos al compartir un carrusel de dos fotografías en su cuenta de Instagram, dejando ver toda su sensualidad y belleza. Luciendo un crop top y una sudadera en tonos tierra, la mujer confirmó una vez más, que su belleza “es de otro mundo”, como se lo han escrito en diferentes ocasiones en sus redes.

Sin embargo, lo que se robó todas las miradas en las instantáneas, fue justamente su abdomen, ya que este lucía muy plano y su cintura, se veía diminuta. Muchos la apodaron como ‘cintura de avispa’.

La actriz, se mostró muy orgullosa de su figura, pese a los comentarios malintencionados que despertó entre sus fanáticos.

¿Belinda le hace firmar contrato de confidencialidad a sus parejas?

El actor José Ángel Bichir, mencionó que él sí tuvo una relación con la cantante, pero aseguró que no se puede referir sobre ese tema, pues le habían hecho firmar un contrato de confidencialidad y no quería tener demandas.

"Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz".