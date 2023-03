Karol G celebró entre lágrimas que su canción ‘TQG’ es #1 global

El más reciente y explosivo lanzamiento entre Karol G y Shakira, ‘TQG’, ha sido una de las colaboraciones más esperadas por los latinos. Así lo han demostrado una vez más los números en las plataformas musicales más importantes del momento.

Este sencillo musical, logró acumular en su primer día de estreno más de 40 millones en visualizaciones y al día de hoy, ya cuenta con más de 149 millones de reproducciones en YouTube.

El alcance de la canción ha sido tan grande, que ya se posicionó en la lista ‘TOP 50- Global’ de Spotify como la canción más escuchada en todo el mundo. Superando a ‘Flowers’ de Miley Cyrus con el puesto número dos y a ‘Die for you- remix’ de The Weeknd junto a Ariana Grande en el puesto número tres.

Al enterarse de la gran hazaña que había logrado su canción, la antioqueña no dudó ni un segundo en compartir su felicidad pero también, la emotividad que estaba sintiendo en el momento.

La intérprete de ‘Mañana será bonito’, no pudo evitar llorar y entre lágrimas dar la buena noticia a todos sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram.

"Cómo empezó todo, cómo va. No hay palabras que describan este momento. Mi primera canción número uno global la comparto con Shakira y ella sabe lo honrada que me siento", mencionó.

La paisa, también compartió en su perfil un post con tres fotografías posando con la barranquillera para dar la buena nueva a todos sus fanáticos. Rápidamente la publicación tomó fuerza, alcanzando más de tres millones de likes y superando los 20 mil comentarios al momento de escribir esta nota.