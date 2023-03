Cantante de CNCO descubrió que en realidad no es el padre de quien pensó era su hija biológica

Seguramente muchos recordarán la famosa canción de ‘Reggaetón Lento’ interpretada por el grupo de cantantes latinos CNCO, y que se convirtió en un éxito mundial. Pues uno de sus integrantes, el cantante puertorriqueño, Zabdiel de Jesús confesó frecuentemente la dura noticia de que no es el padre de quien pensaba era su hija.

“Como todo el mundo sabe, hace un par de meses atrás hice el anuncio de que era papá de una baby, pues resulta que hace un ratito me enteré de que en verdad yo no soy el papá de la niña, yo no soy papá”, relató el cantante por medio de su cuenta de Instagram.

Zabdiel mencionó, por medio de un video que ya cuenta con más de 120 mil ‘me gusta’, que disfrutó mucho haber tenido la oportunidad de sentirse papá aunque hubiese sido por un tiempo relativamente corto “Me lo gocé mucho, es un capítulo que ahora estoy dejando atrás en mi vida. En verdad gracias a todo el mundo que me apostó cuando hice el anuncio”, expresó el puertorriqueño.

Así mimo, la madre de la menor explicó que no se trató de ninguna infidelidad, pues ambos sabían que existía la posibilidad de que la pequeña fuera hija de su pareja anterior: “después del nacimiento decidimos hacer el test. Igualmente, fue un shock para todos” aseguró la mujer.