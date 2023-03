Lina Tejeiro envió contundente dedicatoria a uno de sus ex: "Me perdiste por bobo"

La famosa actriz y creadora de contenido, Lina Tejeiro, se ha apoderado de las tendencias digitales durante los últimos días, debido a un fuerte rumor de una posible relación con el influencer caleño conocido como ‘El Mindo’.

A través de pistas que han recopilado los fanáticos de ambas celebridades, se estaría confirmando el rumor.

Todo empezó con trinos en los que ambos hacían referencia a que la comida lo curaba todo, luego fue un detalle de un ramo de rosas a la actriz y finalmente, una foto de Lina con un misterioso hombre que no revelada su rostro, pero lucía una gorra igual a la del caleño.

Sin embargo, aunque muchos aseguran que se estaría construyendo una nueva relación sentimental entre el par de influencers, otros dicen que solo es marketing para una campaña en la que los dos serán los protagonistas.

¿Lina Tejeiro envió dedicatoria a un ex?

Ahora, la llanera es noticia porque a través de sus redes sociales, compartió un video entonando unos versos, que para muchos sería una dedicatoria a una de sus parejas al tratarse de una letra de desamor.

"Coronaste por poco, me perdiste por bobo y yo casi te doy todo y aunque el pasado me esté llamando mi teléfono está apagado y aunque me duela no estoy llorando porque yo ya di demasiado, como el dolor después de la lluvia, como el dolor después del amor, como el sol se le va a la luna, así me despido yo… Adiós amor", expresó la actriz.

La grabación, que fue compartida por varias páginas dedicadas a subir contenido de famosos, rápidamente tomó fuerza generando que cientos de internautas aseguraran que la canción podía ir dedicada a Andy Rivera o Juan Duque.