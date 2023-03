Sara Uribe hizo fuertes declaraciones sobre su intimidad y el amor

A través de la dinámica de preguntas en Instagram, Sara Uribe, reveló varios detalles acerca de su vida, sus proyectos laborales, su familia y hasta hubo espacio para hablar del amor y de los rumores que hay alrededor de este tema.

La hermosa empresaria, cumplió con su palabra de responder todos los interrogantes que sus fanáticos de las redes sociales tenían y así fue. Con una ráfaga de grabaciones en su perfil y desde la comodidad de uno de sus locales comerciales, la mujer se refirió a un tema del que se venía rumoreando en los últimos días.

Ese interrogante, era sobre si la paisa se estaba dando una oportunidad en el amor con el creador de contenido manizalita, Alex Giraldo, famoso por crear el proyecto en redes sociales, ‘Los Montañeros’.

"Pues no, estoy solita, ¿no les quedó claro? Alex les dijo que ella solita podía, no estoy con Alex, lo admiro demasiado, me encanta su familia, los quiero demasiado, pero no, fue netamente laboral, estoy solita, estoy feliz solita", mencionó Sara.