¡Puro fuego! Cintia Cossio posó en ajustada lencería en látex y encendió las redes

Cintia Cossio, al reconocida influenceadora colombiana no para de enamorar a más de uno con el derroche de sensualidad que maneja, y no es para menos, pues solo basta con darle un vistazo a sus redes sociales para dar cuenta del nivel de actitud y despampanante personalidad que posee.

La creadora de contenido inicialmente logró exposición pública con la ayuda de su hermano Yeferson Cossio, pero eso sí, supo aprovecharla y conservar hasta ahora una gran comunidad que hoy supera los seis millones de seguidores.

Del mismo modo ha sabido sacar provecho a esa sensualidad y atractiva figura creando un perfil en la plataforma de contenido exclusivo para adultos, OnlyFans, página que en cada oportunidad promociona en sus redes sociales sacando su lado más atrevido con diminutos trajes que solo son una parte de todo lo que encontrarán allí.

Así sucedió recientemente cuando compartió un candente video por medio del que enamoró a millones.

Cintia posó en diminuta lencería y encendió las redes

Cossio se ha destacado por demostrar en cada nuevo video que comparte, su característica personalidad ‘sin pelos en la lengua’, dejando fluir su ira, risa o vergüenza en las constantes bromas que lleva a cabo con su hermano, de las que ella en su mayoría es la víctima.

Sin embargo, risas no es lo único que causa la modelo, pues en este nuevo video que compartió, logró encantar a cientos de seguidores, invitándolos a suscribirse a su cuenta de OnlyFans.

Así, lució un ajustado y pequeño conjunto de lencería en dos piezas hechas con transparencias y cuerina, acompañándolas de unas medias brillantes largas y unos tacones que acabaron complementando su coquetería.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar, con un sinfín de elogios hacia la antioqueña, pues reafirmaron que no tenía un cuerpo operado, al verse sumamente natural.

“Hoy le pongo la semilla”, “Yo no sé pero si le creo que no está operada”, “Que bizcocho”, “Un cuerpo trabajado con ejercicios y disciplina”, “Se me movió”, “El cuerpazo”, “No pareciera que cuando se enoja se pone como chucky”, fueron algunas de las reacciones

Mira aquí el candente video: