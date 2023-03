Yeferson Cossio no se aguantó más y le respondió a quienes critican a su nueva novia

Yeferson Cossio el reconocido y excéntrico creador de contenido, continúa tomándose las redes sociales, no solo con sus videos de bromas pesadas, sino también, al haber presentado a su nueva pareja.

Todo empezó cuando la joven Carolina Gómez, decidió publicar una fotografía en su cuenta de Instagram, posando al lado de Yeferson Cossio, en lo que parece ser un yate en medio del mar.

La fotografía en cuestión, generó toda clase de reacciones en el post, especialmente los que hacían referencia al cuerpo de la mujer y a las supuestas cirugías plásticas a las que se había sometido para tener ese cuerpo.

Pese a que ya le había respondido a un internauta a través de un comentario en en el post de su nuevo amor, esta vez lo hizo por medio de un video en la sección de Stories de Instagram, en donde le respondió de forma contundente a los detractores.

Mencionando que no podía creer, que en pleno 2023 hay mujeres que critican a otras de su mismo género, pues por el contrario deberían apoyarse, entre sí. Además, también comentó que él podría tener cualquier tipo de mujer, haciendo la comparación con una marca de reloj.

“Yo puedo tener el reloj que se me de la per** gana y me quedo con el ‘Casio’. Algo tendrá ese Casio ¿no? Entonces dejen de criticar y vivan su pu** vida y déjenme comer Casio”, mencionó.