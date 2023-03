“Me voy a rematar con él”,Cintia Cossio reveló cómo influye su contenido erótico con su relación de pareja

Cintia Cossio es, sin lugar a duda, una de las creadoras de contenido más reconocidas de las redes sociales, pues con más de 6.2 millones de seguidores en Instagram, la antioqueña se ha coronado como una de las personalidades más influyentes del país.

Su reconocimiento se debe, principalmente, a su hermandad con el también creador de contenido Yeferson Cossio, con quien se suelen hacer pesadas bromas que han logrado llamar la atención de sus millones de seguidores.

Por otro lado, la influencer ha cobrado gran relevancia en redes por su escultural figura y belleza, la cual suele presumir con atrevidas publicaciones en Instagram. Pues Cossio ha aprovechado su físico para cautivar a más de uno.

De hecho, Cintia también se dedica a crear contenido para adultos a través de OnlyFans, en donde sube contenido sexual y explicito para aquellos que pagan una suscripción a su perfil. El pago mensual está en 23 dólares ($109.000 pesos colombianos).

Sobre su vida como creadora de contenido para adultos, la influencer siempre ha sido cuestionada, especialmente por su relación de pareja con el padre de su hijo, con quien lleva 10 años.

Por eso, recientemente, Cintia Cossio abrió la caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores y varios de ellos aprovecharon para preguntarle sobre su relación con Jhoan López.

Cintia Cossio reveló cómo influye su contenido en OnlyFans con su relación

Una de las preguntas que le hicieron, durante la dinámica en Instagram, estuvo relacionada con cómo maneja el hecho de ser una creadora de contenido para adultos con su relación de pareja con Jhoan.

Uno de sus seguidores le preguntó puntualmente si grabar contenido sexual para OnlyFans afecta de alguna manera su relación de pareja.

“¿Es cierto eso de que cuando estás en el mundo de 0m&%$ se te quita el deseo con tu pareja?”, fue la pregunta del seguidor.

Al respecto, la influencer respondió sin tapujos y expresó que su contenido para adultos no ha afectado en lo absoluto su relación con Jhoan.

“En mi caso, no he perdido nadita el deseo por mi pareja, antes cuando grabo contenido, me voy a rematar con él”, respondió Cossio.