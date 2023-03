Ex de Maluma se está robando la atención en redes mojadita saliendo del mar

Maluma es uno de los artistas mejor posicionados actualmente en la industria musical en el género urbano, por lo que los ojos de millones de personas permanecen pendientes a cada uno de sus movimientos.

Por supuesto, sus parejas no pasan desapercibidas en redes sociales, pues sus fanáticos se encargan de seguirles el rastro e incluso darles algo de reconocimiento.

Tal como sucedió con Natalia Barulich, la famosa modelo que ganó más reconocimiento gracias a la relación que tuvo con Maluma hace algún tiempo y al terminar inició una relación con Neymar, información que no tardo en conocerse.

Hoy en día la supermodelo estadounidense no pasa desapercibida en redes sociales y muchos de los que la siguen la conocieron a través de Maluma.

Sin embargo, en redes sociales no dejan de recordarle al cantante paisa el “bombón” de mujer que tuvo a su lado.

A pesar de que cada vez que los usuarios hablaban de la relación con Maluma y Natalia, los rumores sobre una posible infidelidad no faltaban, sin embargo, ninguno de los involucrados se pronunció al respecto para desmentir o confirmar lo que se decía.

¡Que belleza!

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram la mujer compartió un video en el que se le ve disfrutando de unas vacaciones en Maldivas, ella está posando con un diminuto bikini blanco.

Natalia está dentro del mar con un bello cielo detrás de ella que no logra robarse la atención de su escultural cuerpazo.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores en las redes sociales, “belleza”, “eres una bebita”, “estoy sin palabras”, “una de las mujeres más hermosas que he visto”, “Maldivas no, más diva sí”, fueron algunos de los comentarios.