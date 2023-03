Lina Tejeiro confesó que por su culpa sus relaciones no duran mucho tiempo

Lina Tejeiro además de ser una de las actrices más reconocidas en Colombia, también es una de las creadoras de contenido más famosas en las redes sociales. Con más de 9.9 millones de seguidores en Instagram, se convierte en una de las favoritas de las plataformas digitales.

Durante una reciente interacción en la sección de Stories, la llanera respondió a varias preguntas realizadas por su público, sin embargo, la que más generó curiosidad entre los seguidores, fue justamente una que hacía referencia a la duración de sus relaciones sentimentales.

“No es hate, ni nada hermosa, ¿por qué no duras en las relaciones, de quién es el problema, tuyo o de ellos?”, fue una de las tantas preguntas que llamó la atención de los internautas.

A lo que la mujer sin pelos en la lengua, empezó respondiendo que sí ha tenido relaciones largas de tres e incluso, hasta nueve años. Luego, dijo que seguramente a por ella que las relaciones no duran mucho.

“De hecho he tenido relaciones largas tres años, nueve años, esa fue mi relación más larga, pero de pronto lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses. ¿Qué si el problema es mío? Yo sí creo, el problema mío es tener muy claro lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja, entonces, si a mí no me dan lo que espero sencillamente finalizó la relación”, expresó la colombiana.

Además, aprovechó para decir que actualmente estaba soltera y que no habla con ninguno de sus exnovios, ya que de cuerdo a sus palabras, al terminar una relación siempre bloquea a sus ex.

“No, yo soy de las que termina una relación y bloquea, entonces no hay manera de mantener contacto con ninguno”, dijo.

Cabe resaltar que la actriz ha tenido relaciones sentimentales con famosos personajes como Andy Rivera y Juan Duque, ambos cantantes del género urbano y unas de las relaciones más mediáticas, que ha tenido.