La ‘tiktoker’ Tammy Parra descubrió que le eran infiel, luego de que le propusieran matrimonio

Tammy Parra es una reconocida creadora de contenido de México, quien cuenta con más de 10.4 millones de seguidores en TikTok y 2.3 en Instagram. La influencer, se encuentra en el ojo del huracán por estos días, tras descubrir una infidelidad de quien le habría propuesto matrimonio.

Todo empezó con un viaje a París junto a su novio, el también creador de contenido Omar Nuñez, que inicialmente, creyó que era por motivo de su cumpleaños. Sin embargo, eso fue cambiando con el tiempo, pues se trataba de algo más.

A través de su perfil de TikTok, la mujer compartió varios videos en los que mostraba detalles de su viaje a la ciudad del amor. En las grabaciones, ambos se veían muy felices y disfrutando de las maravillas del lugar.

Uno de los momentos épicos, fue cuando Omar, decide pedirle matrimonio a la influencer con la canción de fondo ‘Marry Me’ y con la Torre Eiffel de fondo.

Todo se derrumbó

Mientras toda la historia de amor pasaba en París, una usuaria de la misma red social, grabó un video en su perfil, asegurando que Nuñez, le enviaba mensajes ‘subidos de tono’, lo que daba a entender que no queria simplemente una amistad.

“Tengo un video que demuestra que su perfil es el real y que es él quien me está hablando, no es una cuenta falsa. Yo quería esperarme tres días o cuatro para funar a Omar, pero arruinaron mis planes porque filtraron lo que subí a mis ‘close friends’. Yo he estado platicando con Omar durante varios meses”, dijo.

Por lo que la joven al ver la propuesta de matrimonio que le habían hecho a Tammy, decidió contarlo para que esta abriera los ojos y no se casara con un hombre infiel.

“Yo quería verlo en persona, grabar cuando nos viéramos y tener una prueba más real para que Tammy abriera los ojos, yo quería ayudar a que no se casara con un infiel (...). Qué triste, qué lamentable que se vaya a casar con este tipo de persona”, mencionó.

Así reaccionó Tammy

A pesar de la felicidad que había sentido hace un par de días, a la mujer le llegó el video de la otra usuaria, afectándola por completo y provocando que ella misma respondiera a los señalamientos que estaba dirigido para su pareja.

“Con el dolor del mundo decidí terminar mi relación. Soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre: una mujer que trabaja todos los días por su futuro y para sí misma, que busca cumplir sus sueños sin pisotear ni afectar a nadie y por eso sé, perfectamente, lo que me merezco. En mi vida tengo una regla de oro: dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten” inició.

También se refirió a lo duro que fue enterarse de la infidelidad.

“Sigo en shock, estoy procesando todo. Para mí esto es muy fuerte, yo creía tener una relación muy sana (...). Salieron pruebas de que me había sido infiel. Al principio creí que era un fotomontaje, pero luego empezaron a salir más pruebas y ya fue demasiado”, concluyó.