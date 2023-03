Luisa W respondió a quienes la han criticado: “Lu, te estás quedando sin pelo”

Luisa Fernanda W, es una de las celebridades más reconocidas en el mundo digital en Colombia. Sus contenidos de maquillaje y pruebas de vestuarios para cada ocasión, la han hecho merecedora de un éxito total en sus redes.

No dejes de leer: ¡Contundente! Así reaccionaría Luisa Fernanda W si alguno de sus hijos fuera gay

Justamente, la influencer se encuentra en un viaje por Miami, Estados Unidos, participando en un evento especial de la marca de ropa Hugo Boss, en el que también han asistido otras celebridades como Maluma.

Antes de que iniciara el desfile de la famosa marca, la colombiana decidió compartir con sus más de 18.3 millones de seguidores todo lo que había sufrido con el peinado que eligió para completar su outfit.

Te puede interesar: “Eres icónica”, le dicen a Luisa Fernanda W por sexy vestido presumiendo sus curvas

La mujer optó por vestir un traje de blazer, pantalón bota recta y una blusa, todo en color blanco. Acompañado, de unos zapatos tipo stilettos en el mismo tono. Además, su maquillaje elegido, fue con colores claros en sus ojos, mientras que sus labios, lucían un tono rojo.

Sin embargo lo que terminó por robarse toda la atención de los seguidores fue justamente el peinado que lució. Una media cola, que ha sido tendencia entre varias celebridades nacionales e internacionales.

Lee también: “Me encantan tus puchec@$”, Pipe Bueno a Luisa Fernanda W hablando de lo que más le gusta

Debido a la gran cantidad de comentarios en tono de crítica que recibió a través de sus redes sociales, la mujer no se aguantó y decidió responder a todos los que la criticaban.

“Yo les voy a contar que hoy sufrí demasiado con este peinado, una cosa tenaz porque mucha gente me ha escrito: ‘Lu, te estás quedando sin pelo’ y a muchas personas se les olvida que estoy en proceso de posparto, que a uno se le cae el pelo. De hecho, hasta ahora me está creciendo el pelo, o sea, como que estoy volviendo a ver la luz, pero a mí me gustó. Me siento bien”, mencionó.