Tuti Vargas reveló si se sintió ofendida con Carolina Cruz por opinión sobre la explantación mamaria

Tuti Vargas, la famosa creadora de contenido y empresaria colombiana es una de las mujeres más cotizadas gracias a la labor que hace a diario a través de las redes sociales donde promueve el amor propio.

La mujer también se ha destacado por su derroche de sensualidad, pues ha hecho parte de distintas marcas siendo la imagen de estas.

A través de sus redes sociales, sobre todo en Instagram, constantemente suele compartir fotos y videos de su vida, entre pasatiempos favoritos, viajes, mensajes de inspiración y por supuesto sus proyectos laborales.

La colombiana suele deleitar a su público con bellas fotografías, sin embargo, ha revelado en distintas ocasiones que no pretende seguir ningún estereotipo sino simplemente sentirse cómoda.

Hace poco, Tuti les contó a sus seguidores que se realizaría una explantación mamaria, pues estaba presentando algunos síntomas, sin embargo, su proceso de recuperación avanzó bastante bien, tal como se lo dejó saber a sus seguidores.

¿Qué piensa de lo que dijo Carolina Cruz?

La creadora de contenido estuvo en el programa de ‘Día a Día’ del canal Caracol en donde realizaron un especial para hablar sobre la explantación mamaria y reunieron a algunas famosas para hablar sobre esto acompañadas de un doctor especialista.

Sin embargo, la presentadora Carolina Cruz se refirió a este tema de una manera” despectiva” o al menos así la catalogaron los espectadores que rechazaron por completo su opinión.

“No, entonces lo mío claro, mi depresión es lo que yo tengo. Entonces pues se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma ahí es donde digo manejar el tema con responsabilidad”, fueron las palabras que causaron controversia y pusieron a Cruz en el ojo del huracán.

¡Contundente!

Sin embargo, Tuti no se había pronunciado hasta hace unos días en una dinámica de preguntas y respuestas.

“Sinceramente en lo más mínimo (…) porque yo llevo trabajando en mi amor propio muy duro, muy fuerte, sigo trabajando en eso, en mi autoestima, en mi seguridad, en mi confianza que yo sé cómo fue el proceso yo sé la razón del porque me explanté, yo sé lo que viví durante esos días de recuperación, el antes, el post, entonces por qué me tengo que sentir ofendida por algo que o me tomé a personal”, fueron las palabras dela colombiana.