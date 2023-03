Rosalía y Raw Alejandro revelan detalles sobre su relación y los retos que han vivido como pareja

Sin lugar a dudas, Rosalía y Raw Alejandro han consolidado una de las parejas del medio musical más famosas de los últimos tiempos y una de las más comentadas. Los dos cantantes se han destacado en el género urbano gracias a sus canciones y las diferentes colaboraciones con otros cantantes bastante reconocidos.

Recientemente, ambas estrellas participaron en una entrevista con el creador de contenido, Ibai Llanos. Allí, la intérprete de ‘Motomami’ contó que al comienzo de la relación fue un tanto difícil porque ella tenía cierta desconfianza por las experiencias que había vivido en el pasado y que no habían resultado para nada bien.

Rosalía también reveló que Raw es bastante abierto sentimentalmente, cosa que le resultó motivadora: "Todos los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles, pero contigo no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido".

Por su parte Raw comentó que en algunos momentos han tenido que afrontar varios retos como pareja, y que también han tenido que ser muy maduros en como llevan su vida profesional y personal, pero que siempre intentan poner la relación de primeras "Ha sido intenso, pero sé cómo comunicarme con ella. Si había algo que no me gustaba esperaba al momento perfecto para decírselo. Es exigente, pero eso es algo bueno, por eso ha llegado donde está".

