Una mujer aparentemente estaba poseída por demonio que cantaba como Shakira

Un aparente caso de posesión demoniaca estuvo relacionada con Shakira, ala parecer una mujer habría tenido que someterse a un exorcismo debido a la presencia de un espíritu maligno en su interior que la atormentaba.

En video quedó registrado el momento en el que una mujer permanece sujetada por dos personas quienes la tienen de los brazos mientras avanza el ritual para expulsar el supuesto demonio que posee su cuerpo. Sin embargo, algo que logró llamar la atención fue cuando la mujer comienza a moverse de un lado a otro intentando bailar y entonces algunos versos de la reconocida canción de ‘Waka Waka’ de la cantante colombiana.

Tsamina mina, eh eh, waka waka, eh eh

Tsamina mina, zangaléwa, anawa ah ah

Tsamina mina, eh eh, waka waka, eh eh

Tsamina mina, zangaléwa, porque esto es África.

Es lo que se le oye decir a la mujer que fue grabada en medio de su exorcismo. Un hombre, que al parecer, es el pastor de una iglesia el cual se conoce en TikTok como Juan Gabriel Peña fue quien se encargó de compartir estas imágenes.

“Muy impresionante esta liberación. Yo quiero que usted preste atención. Para muchos quizá será una burla porque ignoran la maquinación del diablo como dice la Biblia. Yo quiero que tú veas lo que da idolatrar a un artista”, comentó el religioso en el clip del exorcismo.

Al parecer, el hombre encargado de practicarle este ritual a la mujer poseída le pregunto que por qué cantaba de esa manera, pero no obtuvo respuesta. No obstante, instantes después la mujer comenzó a cantar, pero esta vez fue la letra de ‘Love the way you’, de Rihanna.

Como era de esperarse los usuarios no tardaron en comentar el video y algunas de las opiniones más destacadas fueron: “El demonio ya no llora, el demonio factura”, “¿Shakira, eres tú?”, “si la gente supiera lo real y delicado que es eso no se burlarían”, “cómo hace para no reírse”, “¿no se sabe una más nueva?”, “da risa, pero es verdad”, “no puedo con esto”, “se estaba riendo”, “seguro Piqué le pagó”.