La Liendra lanzará su segunda canción con misterioso artista; “un junte brutal"

La Liendra, el famoso creador de contenido colombiano ha causado una revolución en redes sociales tras confirmar que pronto estrenará su segunda canción tras el éxito que tuvo al incursionar en la música.

El colombiano se ha caracterizado en las redes sociales por compartir a través de su cuenta de Instagram contenido de entretenimiento, muchas veces gracioso lo que ha provocado que miles de personas se sientan identificado con su sentido del humor.

El paisa ha trabajado con constancia y disciplina creando contenido en redes sociales, no solo de entretenimiento, también ha revelado detalles de su vida privada.

Hace poco conmocionó a sus seguidores al compartir un logro más en su vida, pues logró conocer a uno de sus ídolos, Cristiano Ronaldo.

Entre lágrimas el colombiano compartió su experiencia y sus seguidores aplaudieron que haya cumplido su sueño.

Por otra parte, el creador de contenido suele interactuar con sus seguidores en dinámicas de preguntas y respuestas en dicha red social tal como lo hizo recientemente.

Allí un usuario le preguntó si pensaba sacar otra canción pronto, cabe recordar que el paisa incursionó en la música con una canción llamada ‘Mauricio’ en la que hablaba de su vida privada.

La canción tuvo un millón de ‘likes’ y más de 10 millones de reproducciones, tal como lo anunció el colombiano.

En su respuesta al seguidor que le pidió sacar más música, La Liendra reveló que se viene un “junte brutal”.

“Sí, confirmado, este año sale mi segunda canción señores y no es solo, es con un artista que yo admiro mucho, es con un artista que yo digo wau, mi mente como que dice – nunca pensé colaborar con este pana- pero sí, logramos hacer un junte brutal, tenemos la canción ya lista, una canción hermosísima que de nuevo sale del corazón y de nuevo salgo a desahogarme en un tema, y no voy a cantar como por cantar o porque tengo como hacer música o porque soy La Liendra, no, de nuevo conecté, pero en este momento no les puedo decir quien es, ni les puedo decir cuando”, reveló el paisa.