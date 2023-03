La Liendra botó las llaves de un Ferrari que alquiló en Dubai: “el ‘oso’ de la vida”

La Liendra, sin lugar a dudas en uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia, sus más de 6.3 millones de seguidores en Instagram, lo ratifica. Junto con la también creadora de contenido Dani Duke, conforman una de las relaciones más admiradas de las redes sociales en el país cafetero.

No dejes de leer: La Liendra se negó a pagar jugosa suma por un reloj de Cristiano Ronaldo; ¿no le alcanzó?

Mauricio Gómez más conocido como ‘La Liendra’ está disfrutando actualmente de un viaje por Dubái junto a otros reconocidos ‘influencers’ de Colombia, como parte de la cortesía que recibieron de su colega David Uribe, en redes como ‘El Trader’.

Desde su arribo al multimillonario país, el quindiano ha documentado sus actividades y como muestra de ello, está el más reciente y lujoso plan al que pudieron acceder todos de manera independiente: conducir autos de lujo por la ciudad y aprovechar de las excentricidades de la misma.

Lee también: A Luisa Castro le piden que deje algo a la imaginación; no traía cucos ni brasier

El creador de contenido optó por conducir varios de ellos, pero al final, se quedó con un lujoso Ferrari con el que se desplazó a visitar el hotel más lujoso del mundo. Con lo que no contaba, es que durante su jornada, perdería las llaves del exclusivo auto.

"Hoy presentamos: "La Liendra en Bubái", boté las hijuemadres llaves del Ferrari, literal no las encuentro, Mav no las tiene, no sé si fue donde estaba almorzando, no sé si fue de donde venimos ahorita, no recuerdo, es que yo las tenía en la mano, tengo un pensamiento de que las tenía en la mano y ya saqueé todo lo de la bolsa y nada...pero bueno, cómo enojarme con mi mismo comportamiento si esto es lo que me tiene donde estoy , mis liendradas", expresó el cafetero.

La pesada broma de La Lienda en Dubái

El también empresario no se dejó llevar por lo sucedido y minutos más tarde se mostró muy sonriente haciendo sus habituales bromas a sus amigos y hasta a unos jóvenes nativos con los que coincidió.

Te puede interesar: ¿Y la Liendra? Dani Duke se mostró con atractivo hombre y le dicen ‘¡con ese sí!’

Primero, se le vio “ofertando” a Mav con ellos mediante su cuenta de Instagram, mientras les contextualizaba que ella era una joven que, además de bonita, tenía solvencia económica y mejor aún, un reconocimiento en la farándula de su país.

Más adelante, recurrió a su profunda admiración por Cristiano Ronaldo, para hacerle creer a los jóvenes que él era cercano a su ídolo futbolístico, palabras a las que ellos dieron crédito acercándose para mirar juntos los supuestos contenidos que Mauricio albergaba en su celular junto a él, sin embargo, fue ahí cuando se soltó en risas y les demostró que solo era un “troll”.