La Liendra y el millonario regalo que le trajo a Dani Duke de Dubai; ¿quedó aburrida?

La Liendra, regresó a Colombia luego de su viaje por Dubai, en el que pudo disfrutar de varios días de unas merecidas vacaciones junto a amigos y creadores de contenido de Colombia. En su viaje, pudo disfrutar de lugares tradicionales, pero además, conocer a Cristiano Ronaldo, su ídolo.

No dejes de leer: La Liendra conmocionó las redes al cumplir su más grande sueño; “conocimos al bicho”

En este encuentro, el cafetero logró saludarlo, cruzar unas palabras y posar para una fotografía con la estrella del fútbol. Sin duda, un momento que todo fanático del ‘Bicho’, sueña por cumplir.

Luego de su viaje, tuvo lugar el reencuentro con su novia, la también creadora de contenido Dani Duke, con quien no pudo estar conectado al 100% por la diferencia horaria y la poca conectividad a internet que tenía en ese país.

Te puede interesar: La Liendra botó las llaves de un Ferrari que alquiló en Dubai: “el ‘oso’ de la vida”

Como era de esperarse, Dani fue a reencontrarse con su novio y aprovechó para grabar cada minuto de ese momento. En las historias que fueron compartidas en su cuenta de Instagram, la mujer aparece sentada, con los ojos cerrados y sus manos abiertas, para recibir el detalle que Mauricio le traía.

El joven, le pasó una pequeña caja que tenía en su interior una manilla bañada en oro, sin embargo, muchos de los internautas aseguran que el detalle no fue del total agrado de la influencer.

Mira también: La Liendra se negó a pagar jugosa suma por un reloj de Cristiano Ronaldo; ¿no le alcanzó?

Unos seguidores mencionan que la expresión de Dani, no fue la más feliz, por el contrario, dicen que la mujer seguramente esperaba un regalo más grande y costoso.

“Wow, novio, hermosa, demasiado, pónmela, wow, es de la cosa de oro, ay no, será que la puedo arreglar para que me quede más estrechita, me encantó”, mencionó la también empresaria de maquillaje.