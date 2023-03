Westcol habría sido abucheado al subir a la tarima en un evento de Medellín

Westcol, el famoso creador de contenido colombiano, quien ha ganado fama y reconocimiento por sus trasmisiones en Twitch, ha estado en el ojo del huracán tras haber lanzado fuertes mensajes hacia la comunidad LGBTIQ+ y decir que Ibagué es una “mi3rd4”.

El joven se viralizó por dos fragmentos de transmisiones en dicha red social, en la primera, habla de Ibagué, asegurando que “es un hueco”.

“Cuando mencionan Colombia mencionan Medellín, siempre, siempre (…) pa los de Ibagué que viven en ese hiju3p*t4 hueco, eso no pasara (…) una de las cosas que más me llena a mí por dentro es decir que Ibagué es una mierd4, no sé si a ustedes también les llena eso (…) como que le da ganas de seguir adelante, de seguir cumpliendo sus sueños, a mí me encanta”, fueron sus palabras.

Incluso, el alcalde de Ibagué se pronunció al respecto y aseguró que era una “persona no grata” para su ciudad.

Por otra parte, los comentarios homofóbicos realizados en otra de sus transmisiones han dado de que hablar y cientos de usuarios le han dado ‘palo’ por este fragmento.

“Eso si no va conmigo (…) que hagan sus mi3rd4s y que el hiju3p*t4 sea cacorr*, pero que no me traiga acá otro man ni por el p*tas pues, enciendo esa gonorr3a a balin, si le gusta tanto que le den por ese cul*, le hago otros 17 huecos (…) lo fulmino a balazos, que no venga por aquí a joderme la p*ta vida, que hagan sus maric4d4s, pero lejos de mi huev*n”, dijo Westcol.

Pero las cosas no han parado ahí. Recientemente, se viralizó un video en el que se ve al creador de contenido en un evento realizado en el Centro de Espectáculos la Macarena.

‘Jangueo’ fue el evento encargado de reunir a cientos de personas quienes iban a ver el show de grandes artistas urbanos; Coscolluela, Ñengo Flow, J Álvarez y Darell.

Allí, durante el evento, invitaron a subir a Westcol, pero lo que para algunos fue la emoción del momento, la mayoría de los internautas lo tomaron como abucheo y rechazo al joven.

El video ya le esta dando la vuelta a las redes sociales, reuniendo centenares de comentarios en donde el joven sigue siendo blanco de insultos y críticas, tras sus polémicas palabras.

“Que poco de dolidos”, “el meme de Colombia obviamente”, “él es como la Yina de Twitch”, “vive de polémica en polémica”, “qué le pasa”, escribieron algunos usuarios en los comentarios del video.