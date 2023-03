Westcol es blanco de insultos por fuertes declaraciones en Twitch: “Ibagué es una m3rd4”

Westcol se ha dado a conocer gracias a sus trasmisiones en vivo por la plataforma de Twitch que cada vez esta tomando más fuerza entre los internautas, además, ha sido reconocido por estar involucrado en polémicas o dar controversiales opiniones.

El joven paisa también saltó a la fama por su relación con la famosa creadora de contenido, Aida Merlano, con quien tuvo una relación bastante mediática, pero luego decidieron terminar, sin embargo, todavía se les ve juntos como amigos.

Recientemente, Westcol volvió a protagonizar una polémica que ha “ofendido” a miles de personas y por lo que el joven se ha vuelto blanco de fuertes insultos.

Resulta que, durante una trasmisión en vivo el joven se refirió a Ibagué como un “hueco” y una “mi3rd4”, algo que ha generado controversia.

“Cuando mencionan Colombia mencionan Medellín, siempre, siempre (…) pa los de Ibagué que viven en ese hiju3p*t4 hueco, eso no pasara (…) una de las cosas que más me llena a mi por dentro es decir que Ibagué es una mierd4, no sé si a ustedes también les llena eso (…) como que le da ganas de seguir adelante, de seguir cumpliendo sus sueños, a mi me encanta”, fueron las palabras que se han viralizado.

Por esta razón el joven se ha vuelto tendencia en redes sociales, en Twitter ya suma cientos de comentarios donde lo critican.

De hecho, el alcalde de esta ciudad se pronunció y aseguró que el creador de contenido es “una persona no grata” para Ibagué.

La ignorancia le brota por los poros, nisiquiera un insultó es necesario, este niño bocón con su paupérrima forma de hablar se insulta a el mismo, @WestCOL_ , ¿porque no viene aquí a nuestra ciudad a sostener lo dicho con argumentos de peso? Lo invito! pic.twitter.com/Q6cVP29ZT0 — Ilegalmente Rubia (@lauralucv) March 22, 2023

Por otra parte, también ha sido criticado por insultar a la comunidad LGBTI+ al referirse a estas personas con fuertes palabras luego de que le preguntaran que haría si su compañero de vivienda se volviera gay y llenara la casa con hombres, a lo que él respondió:

“Eso si no va conmigo (…) que hagan sus mi3rd4s y que el hiju3p*t4 sea cacorr*, pero que no me traiga acá otro man ni por el p*tas pues, enciendo esa gonorr3a a balin, si le gusta tanto que le den por ese cul*, le hago otros 17 huecos (…) lo fulmino a balazos, que no venga por aquí a joderme la p*ta vida, que hagan sus maric4d4s, pero lejos de mi huev*n”, dijo el joven.

Los internautas han rechazado sus comentarios y se lo han hecho saber a través de las redes sociales.